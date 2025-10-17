Oktober Fest chez Fine Bistrot Fine Anglet
Oktober Fest chez Fine
Bistrot Fine 61 rue Henri Reneric Anglet Pyrénées-Atlantiques
Le Bistrot Fine, en partenariat avec la Brasserie La Superbe, vous invite à célébrer l’Oktober fest lors d’une soirée placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur, en famille ou entre amis.
Au programme
À déguster Hot-dog (viande ou végétarien), club sandwich, bretzel, frites.
À savourer Blitz (blonde), Marea (WC IPA), Calypso (blanche) et la bière du mois. .
Bistrot Fine 61 rue Henri Reneric Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 63 00 09
