Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Oktober Fest chez Fine Bistrot Fine Anglet

Oktober Fest chez Fine

Oktober Fest chez Fine Bistrot Fine Anglet vendredi 17 octobre 2025.

Oktober Fest chez Fine

Bistrot Fine 61 rue Henri Reneric Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17
fin : 2025-10-17

Date(s) :
2025-10-17

Le Bistrot Fine, en partenariat avec la Brasserie La Superbe, vous invite à célébrer l’Oktober fest lors d’une soirée placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur, en famille ou entre amis.

Au programme
À déguster Hot-dog (viande ou végétarien), club sandwich, bretzel, frites.
À savourer Blitz (blonde), Marea (WC IPA), Calypso (blanche) et la bière du mois.   .

Bistrot Fine 61 rue Henri Reneric Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 63 00 09 

English : Oktober Fest chez Fine

German : Oktober Fest chez Fine

Italiano :

Espanol :

L’événement Oktober Fest chez Fine Anglet a été mis à jour le 2025-10-13 par OT Anglet