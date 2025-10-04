Oktober Fest de la Brasserie du Vignoble BraV Ribeauvillé

Oktober Fest de la Brasserie du Vignoble BraV Ribeauvillé samedi 4 octobre 2025.

Oktober Fest de la Brasserie du Vignoble BraV

15 rue de l’Industrie Ribeauvillé Haut-Rhin

Samedi 2025-10-04 19:00:00

Venez célébrer l’automne et la générosité de la nature, avec l’Oktober Fest de la Bra’V, l’OktoBra’V Fascht. Au programme umpapa et bonne bière artisanale. Pour la restauration choucroute garnie, spaetzle maison / knacks. Concours et animations autour de la bière. Dirndl / lederhosen de rigueur !

Pour se restaurer, un programme bien riche en calories avec une formule alsacienne bretzel et boisson en apéro, kassler et salade de pommes de terre maison ! Réservation fortement recommandée, le nombre de place étant limité. Pour l’animation tombola, danses, concours de portée de chopes, ambiance umpapa et le tout en tenues traditionnelles. Jean-Chrispal assurera l’animation avec un duo de choc pour ambiancer la soirée. Attention, costumes bavarois de rigueur ! Si vous voulez concurrencer les membres de l’équipe, il va falloir sortir vos plus beaux costumes de fête de la bière ! 0 .

15 rue de l’Industrie Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 60 97 contact@brasserie-vignoble.fr

English :

Celebrate autumn and nature’s bounty with the Oktober Fest de la Bra’V, the OktoBra’V Fascht. The program includes umpapa and good craft beer. Catering includes sauerkraut, homemade spaetzle and knacks. Beer competitions and entertainment. Dirndl / lederhosen a must!

German :

Feiern Sie den Herbst und die Großzügigkeit der Natur, mit dem Oktoberfest der Bra’V, der OktoBra’V Fascht. Auf dem Programm stehen Umpapa und gutes handwerklich gebrautes Bier. Für das leibliche Wohl Sauerkraut mit Beilagen, hausgemachte Spätzle / Knacker. Wettbewerbe und Animationen rund um das Bier. Dirndl / Lederhosen sind Pflicht!

Italiano :

Venite a festeggiare l’autunno e la natura con l’Oktober Fest de la Bra’V, l’OktoBra’V Fascht. Il programma prevede umpapa e buona birra artigianale. Il catering comprende crauti, spaetzle fatti in casa e stuzzichini. Gare di birra e intrattenimento. Dirndl / lederhosen d’obbligo!

Espanol :

Venga a celebrar el otoño y las bondades de la naturaleza con la Oktober Fest de la Bra’V, la OktoBra’V Fascht. El programa incluye umpapa y buena cerveza artesanal. El catering incluye chucrut, spaetzle casero y knacks. Concursos de cerveza y entretenimiento. Imprescindible llevar Dirndl / lederhosen

