Oktober fest Melgven
Oktober fest Melgven vendredi 31 octobre 2025.
Oktober fest
Salle Prestige Melgven Finistère
Début : 2025-10-31 19:30:00
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Soirée déguisée halloween. Boom des enfants à 19h30, DJ à 21h
Organisée par l’AS Melgven. Salle prestige à côté de Couleur Kfé .
Salle Prestige Melgven 29140 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90
L’événement Oktober fest Melgven a été mis à jour le 2025-10-10 par OTC CCA