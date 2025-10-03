Oktober Moon Brasserie artisanale de la Pleine Lune Chabeuil
Oktober Moon
Brasserie artisanale de la Pleine Lune 10 rue Gustave Eiffel Chabeuil Drôme
OKTOBERFEST A LA BRASSERIE DE LA PLEINE LUNE !
Saviez-vous qu’à la Pleine Lune, on aime particulièrement l’Allemagne, l’Alsace, ses bretzels et sa bière ?
.
English :
OKTOBERFEST AT LA BRASSERIE DE LA PLEINE LUNE!
Did you know that at La Pleine Lune, we’re particularly fond of Germany, Alsace, its pretzels and its beer?
German :
OKTOBERFEST IN DER BRAUEREI ZUM VOLLMOND!
Wussten Sie, dass wir im Vollmond Deutschland, das Elsass, seine Brezeln und sein Bier besonders lieben?
Italiano :
OKTOBERFEST ALLA BRASSERIE DE LA PLEINE LUNE!
Sapevate che a La Pleine Lune siamo particolarmente affezionati alla Germania, all’Alsazia, ai suoi pretzel e alla sua birra?
Espanol :
¡OKTOBERFEST EN LA BRASSERIE DE LA PLEINE LUNE!
¿Sabía que en La Pleine Lune nos gusta especialmente Alemania, Alsacia, sus pretzels y su cerveza?
