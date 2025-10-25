Oktober Velay Fest Fête de la Bière Saint-Paulien

Grande halle du Chomeil Saint-Paulien Haute-Loire

7ème édition proposée par le VFC. Repas, animations diverses, ambiance festive avec la Banda Vorey’V. Et un grand choix de bières ! En soirée.

Grande halle du Chomeil Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 95 54 79

English :

7th edition proposed by the VFC. Meals, entertainment and a festive atmosphere with the Banda Vorey’V. And a wide choice of beers! In the evening.

German :

7. Ausgabe, die vom VFC angeboten wird. Mahlzeiten, verschiedene Animationen, festliche Stimmung mit der Banda Vorey’V. Und eine große Auswahl an Bieren! Am Abend.

Italiano :

settima edizione organizzata dal VFC. Pasti, intrattenimento e un’atmosfera di festa con la Banda Vorey’V. E un’ampia scelta di birre! La sera.

Espanol :

7ª edición organizada por el VFC. Comidas, entretenimiento y ambiente festivo con la Banda Vorey’V. ¡Y una amplia selección de cervezas! Por la noche.

