Oktober Velay Fest Fête de la Bière Saint-Paulien
Grande halle du Chomeil Saint-Paulien Haute-Loire
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
2025-10-25
7ème édition proposée par le VFC. Repas, animations diverses, ambiance festive avec la Banda Vorey’V. Et un grand choix de bières ! En soirée.
Grande halle du Chomeil Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 95 54 79
English :
7th edition proposed by the VFC. Meals, entertainment and a festive atmosphere with the Banda Vorey’V. And a wide choice of beers! In the evening.
German :
7. Ausgabe, die vom VFC angeboten wird. Mahlzeiten, verschiedene Animationen, festliche Stimmung mit der Banda Vorey’V. Und eine große Auswahl an Bieren! Am Abend.
Italiano :
settima edizione organizzata dal VFC. Pasti, intrattenimento e un’atmosfera di festa con la Banda Vorey’V. E un’ampia scelta di birre! La sera.
Espanol :
7ª edición organizada por el VFC. Comidas, entretenimiento y ambiente festivo con la Banda Vorey’V. ¡Y una amplia selección de cervezas! Por la noche.
