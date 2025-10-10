Oktober’FAV Colmar

Oktober’FAV Colmar vendredi 10 octobre 2025.

Oktober’FAV

avenue de la Foire aux Vins Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-10

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-10

Après avoir conquis les Alsaciens lors d’une 1ère édition remarquable et remarquée, l’Oktober’FAV revient pour une édition #2 et un concept inchangé aussi simple qu’efficace notre emblème gastronomique, la Choucroute d’Alsace, accompagnée de sa bière, de ses vins régionaux, ainsi que d’une ambiance musicale festive, populaire et folklorique !

Tout bon.ne Alsacien.ne connait la Foire aux Vins d’Alsace, institution régionale depuis 1948. Au même titre, passé une certaine génération, tout bon.ne Alsacien.ne a connu les Journées de la Choucroute de Colmar crées il y a 70 ans pour près de 30 éditions.

Les souvenirs impérissables laissés par ce RDV régional ne pouvaient que présager d’un probable retour.

C’est chose faite en 2024 avec des Journées de la Choucroute de Colmar inspirées des célèbres fêtes de cette période en outre-rhin, le tout avec la touche et le savoir-faire de notre belle FAV l’Oktober’FAV !

Sur réservation uniquement .

avenue de la Foire aux Vins Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 90 50 50 50 info@colmar-expo.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Oktober’FAV Colmar a été mis à jour le 2025-04-10 par Office de tourisme de Colmar