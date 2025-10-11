Oktoberfest à Lautenbach Lautenbach

Oktoberfest à Lautenbach Lautenbach samedi 11 octobre 2025.

Oktoberfest à Lautenbach

49 rue Principale Lautenbach Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-10-11 19:00:00

2025-10-11

À Lautenbach, l’Oktoberfest vous attend le 11 octobre ! Choucroute, bretzel, bière et musique dans une ambiance festive et chaleureuse. Réservation conseillée !

Ambiance festive garantie à Lautenbach pour une soirée haute en saveurs et en convivialité ! Le samedi 11 octobre, l’Oktoberfest fait vibrer la vallée avec un cocktail irrésistible de bière, musique et gastronomie alsacienne.

Organisée par le SCOSEG, cette édition promet une immersion joyeuse dans l’esprit bavarois, avec un menu généreux bretzel, coupe de crémant, choucroute, dessert et café, le tout servi dans une atmosphère chaleureuse, entre tables animées et airs entraînants.

Que vous veniez entre amis, en couple ou en famille, cette soirée est l’occasion idéale de célébrer l’automne dans la bonne humeur, autour d’un verre et de bons petits plats. Pensez à réserver, les places sont limitées ! .

49 rue Principale Lautenbach 68610 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 32 02

English :

In Lautenbach, Oktoberfest awaits you on October 11! Sauerkraut, pretzels, beer and music in a warm, festive atmosphere. Reservations recommended!

German :

In Lautenbach erwartet Sie am 11. Oktober das Oktoberfest! Sauerkraut, Brezeln, Bier und Musik in einer festlichen und herzlichen Atmosphäre. Reservierung empfohlen!

Italiano :

A Lautenbach, l’11 ottobre vi aspetta l’Oktoberfest! Crauti, pretzel, birra e musica in un’atmosfera calda e festosa. Si consiglia di prenotare!

Espanol :

En Lautenbach, la Oktoberfest le espera el 11 de octubre Chucrut, pretzels, cerveza y música en un ambiente cálido y festivo. Se recomienda reservar

L’événement Oktoberfest à Lautenbach Lautenbach a été mis à jour le 2025-09-30 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller