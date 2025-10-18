Oktoberfest APEEG Gambsheim
8 Rue de la Dordogne Gambsheim Bas-Rhin
Samedi 2025-10-18 18:30:00
La toute première Fête de la Bière organisée par l’APEEG !
Même pendant les vacances, l’équipe de l’APEEG ne s’arrête pas et continue ses actions en faveur des écoles et des enfants.
Et cette fois… nous avons vu grand la première Oktoberfest de l’APEEG débarque ! ¿¿¿¿
Au programme
Bière & vins
Repas typique + dessert + café
Bretzels à l’apéritif
Orchestre traditionnel Elixyr
Tombola
Ambiance de folie garantie !
Tarif d’entrée unique 28€ repas, dessert et café inclus
Places limitées uniquement sur réservation
Réservez vite sur HelloAsso https://www.helloasso.com/…/apee…/evenements/oktoberfest
Tous les profits seront reversés à nos écoles pour financer les projets et actions de l’année.
Une soirée pour se régaler, s’amuser… et faire une belle action !
-MP via Facebook
-par mail: oktoberfest.gambsheim@gmail.com
Sortez vos tenues bavaroises, vos plus beaux sourires… et rejoignez-nous pour écrire la première page de cette nouvelle tradition à Gambsheim !
Prost !
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. .
8 Rue de la Dordogne Gambsheim 67760 Bas-Rhin Grand Est oktoberfest.gambsheim@gmail.com
