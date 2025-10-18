Oktoberfest APEEG Gambsheim

Oktoberfest APEEG Gambsheim samedi 18 octobre 2025.

Oktoberfest APEEG

8 Rue de la Dordogne Gambsheim Bas-Rhin

La toute première Fête de la Bière organisée par l’APEEG !

Même pendant les vacances, l’équipe de l’APEEG ne s’arrête pas et continue ses actions en faveur des écoles et des enfants.

Et cette fois… nous avons vu grand la première Oktoberfest de l’APEEG débarque ! ¿¿¿¿

Au programme

Bière & vins

Repas typique + dessert + café

Bretzels à l’apéritif

Orchestre traditionnel Elixyr

Tombola

Ambiance de folie garantie !

Tarif d’entrée unique 28€ repas, dessert et café inclus

Places limitées uniquement sur réservation

Réservez vite sur HelloAsso https://www.helloasso.com/…/apee…/evenements/oktoberfest

Tous les profits seront reversés à nos écoles pour financer les projets et actions de l’année.

Une soirée pour se régaler, s’amuser… et faire une belle action !

Infos & contact

-MP via Facebook

-par mail: oktoberfest.gambsheim@gmail.com

Sortez vos tenues bavaroises, vos plus beaux sourires… et rejoignez-nous pour écrire la première page de cette nouvelle tradition à Gambsheim !

Prost !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. .

8 Rue de la Dordogne Gambsheim 67760 Bas-Rhin Grand Est oktoberfest.gambsheim@gmail.com

