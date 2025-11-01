Oktoberfest au Bar à Jeux Haguenau
Oktoberfest au Bar à Jeux Haguenau samedi 1 novembre 2025.
Oktoberfest au Bar à Jeux
5 rue du Maréchal Joffre Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-01 15:00:00
fin : 2025-11-02 01:00:00
Date(s) :
2025-11-01
On vous réserve deux soirées exceptionnelles ! Cadeaux pour les gagnants ! Bières & Cidre !
Soirée d’Ouverture et soirée de fermeture
On vous réserve deux soirées exceptionnelles !
Cadeaux pour les gagnants ! Bières & Cidre !
Des animations toute la soirée.
Venez découvrir la nouvelle bière du moment
Une blanche allemande d’exception, douce, fruitée et rafraîchissante.
Une bière blanche allemande aussi élégante que désaltérante. Prost !
Vous aurez un animateur tout au long de la soirée.
Boissons et petite restauration en continu.
Et un petit cadeau pour les gagnants !
Au bar à jeux La Mauvaise Joueuse On gagne toujours à passer un bon moment !
PS Tous les jeux restent accessibles pendant les animations et les événements ! .
5 rue du Maréchal Joffre Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 55 03 47 lamauvaisejoueuse67@gmail.com
English :
We have two exceptional evenings in store for you! Gifts for the winners! Beer & Cider!
German :
Wir halten zwei außergewöhnliche Abende für Sie bereit! Geschenke für die Gewinner! Bier & Cidre!
Italiano :
Abbiamo in serbo per voi due serate eccezionali! Regali per i vincitori! Birra e sidro!
Espanol :
¡Le tenemos reservadas dos veladas excepcionales! ¡Regalos para los ganadores! Cerveza y sidra
L’événement Oktoberfest au Bar à Jeux Haguenau a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau