Oktoberfest au Bar à Jeux Haguenau

Oktoberfest au Bar à Jeux Haguenau samedi 1 novembre 2025.

Oktoberfest au Bar à Jeux

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-11-01 15:00:00

fin : 2025-11-02 01:00:00

2025-11-01

On vous réserve deux soirées exceptionnelles ! Cadeaux pour les gagnants ! Bières & Cidre !

Soirée d’Ouverture et soirée de fermeture

On vous réserve deux soirées exceptionnelles !

Cadeaux pour les gagnants ! Bières & Cidre !

Des animations toute la soirée.

Venez découvrir la nouvelle bière du moment

Une blanche allemande d’exception, douce, fruitée et rafraîchissante.

Une bière blanche allemande aussi élégante que désaltérante. Prost !

Vous aurez un animateur tout au long de la soirée.

Boissons et petite restauration en continu.

Et un petit cadeau pour les gagnants !

Au bar à jeux La Mauvaise Joueuse On gagne toujours à passer un bon moment !

PS Tous les jeux restent accessibles pendant les animations et les événements ! .

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 55 03 47 lamauvaisejoueuse67@gmail.com

English :

We have two exceptional evenings in store for you! Gifts for the winners! Beer & Cider!

German :

Wir halten zwei außergewöhnliche Abende für Sie bereit! Geschenke für die Gewinner! Bier & Cidre!

Italiano :

Abbiamo in serbo per voi due serate eccezionali! Regali per i vincitori! Birra e sidro!

Espanol :

¡Le tenemos reservadas dos veladas excepcionales! ¡Regalos para los ganadores! Cerveza y sidra

L’événement Oktoberfest au Bar à Jeux Haguenau a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau