Oktoberfest au golf Sainte-Fauste

Oktoberfest au golf Sainte-Fauste vendredi 24 octobre 2025.

Oktoberfest au golf

Les Sarrays Sainte-Fauste Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-24 19:00:00

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24

Venez célébrer la fameuse fête de la bière l’Oktoberfest au Golf des Sarrays.

Rendez-vous dès 19h restaurant du golf pour profiter d’une soirée avec choucroute bière et musique. .

Les Sarrays Sainte-Fauste 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 49 54 49

English :

Come and celebrate the famous Oktoberfest beer festival at Golf des Sarrays.

German :

Feiern Sie das berühmte Oktoberfest im Golf des Sarrays.

Italiano :

Venite a festeggiare il famoso festival della birra Oktoberfest al Golf des Sarrays.

Espanol :

Venga a celebrar la famosa fiesta de la cerveza Oktoberfest en el Golf des Sarrays.

