Oktoberfest au golf Sainte-Fauste vendredi 24 octobre 2025.
Oktoberfest au golf
Les Sarrays Sainte-Fauste Indre
Début : Vendredi 2025-10-24 19:00:00
Venez célébrer la fameuse fête de la bière l’Oktoberfest au Golf des Sarrays.
Rendez-vous dès 19h restaurant du golf pour profiter d’une soirée avec choucroute bière et musique. .
Les Sarrays Sainte-Fauste 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 49 54 49
English :
Come and celebrate the famous Oktoberfest beer festival at Golf des Sarrays.
German :
Feiern Sie das berühmte Oktoberfest im Golf des Sarrays.
Italiano :
Venite a festeggiare il famoso festival della birra Oktoberfest al Golf des Sarrays.
Espanol :
Venga a celebrar la famosa fiesta de la cerveza Oktoberfest en el Golf des Sarrays.
