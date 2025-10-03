OKTOBERFEST AU VANDB BAYEUX Bayeux

OKTOBERFEST AU VANDB BAYEUX Bayeux vendredi 3 octobre 2025.

OKTOBERFEST AU VANDB BAYEUX

VandB Bayeux Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 18:30:00

fin : 2025-10-03 22:30:00

Date(s) :

2025-10-03

Le rendez vous annuel incontournable pour les amateurs de bière et de culture Munichoise.

Ambiance garantie, en tenue évidemment et la décoration dans le thème….

Bière Okto à la pression, Bretzels et plein de choses à grignoter.

Ambiance garantie, en tenue évidemment et la décoration dans le thème….

Bière Okto à la pression, Bretzels et plein de choses à grignoter.

Vous retrouverez les animations de rigueur

– Percée du fut à l’ancienne

– Concours du porter de chope (qui tiendra le plus longtemps ? chope à la main, le bras tendu ? )

PROSIT !!!! .

VandB Bayeux Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 10 99 30 bayeux@vandb.fr

English : OKTOBERFEST AU VANDB BAYEUX

The unmissable annual rendezvous for fans of Munich beer and culture.

Atmosphere guaranteed, in uniform of course and decorated in keeping with the theme….

Okto beer on draught, pretzels and lots of nibbles.

German : OKTOBERFEST AU VANDB BAYEUX

Das unumgängliche jährliche Rendezvous für Bierliebhaber und Freunde der Münchner Kultur.

Die Stimmung ist garantiert, natürlich im Outfit und die Dekoration im Thema…..

Okto-Bier vom Fass, Brezeln und jede Menge Knabbereien.

Italiano :

L’evento annuale imperdibile per gli appassionati di birra e della cultura di Monaco.

L’atmosfera è garantita, e naturalmente sarete vestiti in modo appropriato e decorati secondo il tema….

Birra Okto alla spina, pretzel e tante altre cose da sgranocchiare.

Espanol :

La cita anual ineludible para los amantes de la cerveza y la cultura muniquesa.

El ambiente está garantizado, y por supuesto irás vestido con la ropa adecuada y decorado acorde con el tema….

Cerveza Okto de barril, pretzels y mucho para picar.

L’événement OKTOBERFEST AU VANDB BAYEUX Bayeux a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Bayeux Intercom