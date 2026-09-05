Oktoberfest – Beer Festival Salle des fêtes Triors

Informations pratiques

Triors

Oktoberfest – Beer Festival

Salle des fêtes Place de la Saint Vincent Triors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 19:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Troisième édition de la Fête de la Bière « Oktoberfest » à Triors.

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Salle des fêtes Place de la Saint Vincent Triors 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 02 45 76 36 comitetriors@gmail.com

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English :

Third edition of the « Oktoberfest » Beer Festival in Triors.

L’événement Oktoberfest – Beer Festival Triors a été mis à jour le 2026-09-05 par Valence Romans Tourisme