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AGENDA · Triors

Oktoberfest – Beer Festival Salle des fêtes Triors

samedi 10 octobre 2026 · Salle des fêtes · Triors

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Place de la Saint Vincent
Ville
26750 Triors
Département
Drôme
Tarif

Triors

Oktoberfest – Beer Festival

Salle des fêtes Place de la Saint Vincent Triors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 19:00:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Troisième édition de la Fête de la Bière « Oktoberfest » à Triors.
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Salle des fêtes Place de la Saint Vincent Triors 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 02 45 76 36  comitetriors@gmail.com

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English :

Third edition of the « Oktoberfest » Beer Festival in Triors.

L’événement Oktoberfest – Beer Festival Triors a été mis à jour le 2026-09-05 par Valence Romans Tourisme