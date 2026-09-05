AGENDA · Triors
Oktoberfest – Beer Festival Salle des fêtes Triors
samedi 10 octobre 2026 · Salle des fêtes · Triors
Informations pratiques
Triors
Oktoberfest – Beer Festival
Salle des fêtes Place de la Saint Vincent Triors Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 19:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Troisième édition de la Fête de la Bière « Oktoberfest » à Triors.
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Salle des fêtes Place de la Saint Vincent Triors 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 02 45 76 36 comitetriors@gmail.com
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English :
Third edition of the « Oktoberfest » Beer Festival in Triors.
L’événement Oktoberfest – Beer Festival Triors a été mis à jour le 2026-09-05 par Valence Romans Tourisme