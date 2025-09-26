Oktoberfest Bouzonville
Oktoberfest Bouzonville vendredi 26 septembre 2025.
Oktoberfest
2 rue Saint Éloi Bouzonville Moselle
Début : Vendredi Vendredi 2025-09-26 17:00:00
fin : 2025-09-26
2025-09-26
Le 26 septembre dès 17h, la Brasserie Ovata se met aux couleurs de l’Oktoberfest !
Au programme un bon repas avec aligot et saucisse pour se régaler, des bières artisanales à savourer et un concert live de ZAKAPA qui fera vibrer la soirée avec ses reprises rock et pop.
Ambiance conviviale, musique entraînante et bonne bouffe tous les ingrédients sont réunis pour une Oktoberfest version Ovata à ne pas manquer !
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.Tout public
2 rue Saint Éloi Bouzonville 57320 Moselle Grand Est +33 6 71 76 98 82 ovata.brasserie@gmail.com
English :
On September 26, starting at 5pm, Brasserie Ovata will be decked out in Oktoberfest colors!
On the program: a delicious meal with aligot and sausages, craft beers to savor and a live concert by ZAKAPA, who will rock the house with their rock and pop covers.
A friendly atmosphere, lively music and good food: all the ingredients for an Ovata-style Oktoberfest not to be missed!
Alcohol abuse is dangerous for your health.
German :
Am 26. September ab 17 Uhr wird die Brasserie Ovata in den Farben des Oktoberfests erstrahlen!
Auf dem Programm stehen ein gutes Essen mit Aligot und Bratwurst zum Schlemmen, handwerklich gebrautes Bier zum Genießen und ein Live-Konzert von ZAKAPA, die mit ihren Rock- und Pop-Covern den Abend zum Beben bringen wird.
Gesellige Atmosphäre, mitreißende Musik und gutes Essen: Alle Zutaten sind vereint für ein Oktoberfest nach Ovata-Art, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten!
Der Missbrauch von Alkohol ist gesundheitsschädlich.
Italiano :
Dalle ore 17.00 del 26 settembre, la Brasserie Ovata si veste dei colori dell’Oktoberfest!
In programma: un delizioso pasto a base di aligot e salsicce, birre artigianali da assaporare e un concerto dal vivo degli ZAKAPA che faranno scatenare i presenti con le loro cover rock e pop.
Un’atmosfera amichevole, musica vivace e ottimo cibo: tutti gli ingredienti per una versione ovadese dell’Oktoberfest da non perdere!
L’abuso di alcol è pericoloso per la salute.
Espanol :
A partir de las 17h00 del 26 de septiembre, la Brasserie Ovata se vestirá de Oktoberfest
En el programa: una deliciosa comida con aligot y salchichas, cervezas artesanales para saborear y un concierto en directo de ZAKAPA que hará vibrar la casa con sus versiones de rock y pop.
Ambiente agradable, música animada y buena comida: todos los ingredientes para una Oktoberfest en versión ovata que no te puedes perder
El abuso de alcohol es peligroso para la salud.
