Oktoberfest Cave du Coin Cave du Coin Toul

Oktoberfest Cave du Coin

Cave du Coin 5 Place du Couarail Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-17 18:00:00

fin : 2025-10-17 22:00:00

La Cave du Coin fête ses 4 ans !

Cette année, on a décidé de marquer le coup en grand Oktoberfest au Cloître !

Au programme ambiance festive, bonne musique, bières fraîches, convivialité et tout ce qu’il faut pour passer une soirée mémorable entre amis !

Réservez la date !

Pour le repas, réservation en ligne. Attention, les places sont limitées, donc elles risquent de partir vite…

On compte sur vous pour souffler ces 4 bougies avec nous comme il se doit.

Attention, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.Adultes

Cave du Coin 5 Place du Couarail Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 54 03 21 07 toul@caveducoin.com

English :

La Cave du Coin celebrates its 4th anniversary!

This year, we’ve decided to mark the occasion in style: Oktoberfest at the Cloître!

On the program: a festive atmosphere, good music, cold beers, conviviality and everything you need to spend a memorable evening with friends!

Save the date!

For the meal, book online. Please note that places are limited, so they may sell out quickly…

We’re counting on you to join us in celebrating these 4 candles in style.

Please note that alcohol abuse is dangerous to your health, and should be consumed in moderation.

German :

La Cave du Coin feiert seinen vierten Geburtstag!

Dieses Jahr haben wir beschlossen, das Ereignis ganz groß zu feiern: Oktoberfest im Cloître!

Auf dem Programm stehen: festliche Stimmung, gute Musik, kühle Biere, Geselligkeit und alles, was man braucht, um einen unvergesslichen Abend mit Freunden zu verbringen!

Reservieren Sie sich das Datum!

Für das Essen können Sie online buchen. Achtung, die Plätze sind begrenzt und könnten daher schnell weg sein…

Wir zählen auf Sie, um diese vier Kerzen mit uns gebührend auszublasen.

Achtung, Alkoholmissbrauch ist gesundheitsschädlich und sollte in Maßen genossen werden.

Italiano :

La Cave du Coin festeggia il suo 4° anniversario!

Quest’anno abbiamo deciso di celebrare l’occasione in grande stile: Oktoberfest al Cloître!

In programma: atmosfera di festa, buona musica, birre fredde, convivialità e tutto ciò che serve per trascorrere una serata memorabile con gli amici!

Salvate la data!

Per il pranzo, prenotate online. Si prega di notare che i posti sono limitati, quindi potrebbero esaurirsi rapidamente…

Contiamo su di voi per aiutarci a festeggiare queste 4 candeline in grande stile.

Vi ricordiamo che l’abuso di alcol è pericoloso per la salute, quindi bevete con moderazione.

Espanol :

¡La Cave du Coin celebra su 4º aniversario!

Este año hemos decidido celebrarlo por todo lo alto: ¡la Oktoberfest en el Cloître!

En el programa: ambiente festivo, buena música, cervezas frías, convivencia y todo lo necesario para pasar una velada memorable entre amigos

¡Reserve la fecha!

Para la comida, reserve en línea. Tenga en cuenta que las plazas son limitadas, por lo que pueden agotarse rápidamente…

Contamos contigo para que nos ayudes a celebrar estas 4 velas por todo lo alto.

Ten en cuenta que el abuso de alcohol es peligroso para la salud, así que bebe con moderación.

L’événement Oktoberfest Cave du Coin Toul a été mis à jour le 2025-10-11 par MT TERRES TOULOISES