Oktoberfest chez Athanor Argentré-du-Plessis
Oktoberfest chez Athanor Argentré-du-Plessis vendredi 26 septembre 2025.
Oktoberfest chez Athanor
10 Rue Gustave Eiffel Argentré-du-Plessis Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26
fin : 2025-09-26
Date(s) :
2025-09-26
La 2ème édition de l’Oktoberfest chez Athanor débarque le vendredi soir 26 septembre avec le Bistrot d’Eugène.
Repas sur réservation au 06 19 38 07 95 ou contact@brasserie-athanor.fr
Choucroute + Strudel = 15€ .
10 Rue Gustave Eiffel Argentré-du-Plessis 35370 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 19 38 07 95
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Oktoberfest chez Athanor Argentré-du-Plessis a été mis à jour le 2025-09-18 par OT VITRE