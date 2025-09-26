Oktoberfest chez Athanor Argentré-du-Plessis

Oktoberfest chez Athanor

10 Rue Gustave Eiffel Argentré-du-Plessis Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

La 2ème édition de l’Oktoberfest chez Athanor débarque le vendredi soir 26 septembre avec le Bistrot d’Eugène.

Repas sur réservation au 06 19 38 07 95 ou contact@brasserie-athanor.fr

Choucroute + Strudel = 15€ .

10 Rue Gustave Eiffel Argentré-du-Plessis 35370 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 19 38 07 95

