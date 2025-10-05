Oktoberfest Halles Dax
Oktoberfest Halles Dax dimanche 5 octobre 2025.
Oktoberfest
Halles Esplanade Goussebaire Dupin Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
2025-10-05
Pour la 4ème édition, retrouvez des brasseries artisanales locales. Animations et concerts toute la journée. .
assobrasseriespaysadour@gmail.com
English : Oktoberfest
German : Oktoberfest
Italiano :
Espanol : Oktoberfest
