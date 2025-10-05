Oktoberfest Halles Dax

Oktoberfest Halles Dax dimanche 5 octobre 2025.

Oktoberfest

Halles Esplanade Goussebaire Dupin Dax Landes

Pour la 4ème édition, retrouvez des brasseries artisanales locales. Animations et concerts toute la journée. .

Halles Esplanade Goussebaire Dupin Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine assobrasseriespaysadour@gmail.com

