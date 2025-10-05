Oktober’Fest Velorail Dieuze
Oktober’Fest Velorail Dieuze dimanche 5 octobre 2025.
Oktober’Fest
Velorail 48 avenue Foch Dieuze Moselle
Tarif : 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Dimanche Dimanche 2025-10-05 14:00:00
fin : 2025-10-05
2025-10-05
Fête de la bière au Vélorail de Dieuze
Sous chapiteau chauffé venez partager un week-end festif et convivial à Dieuze !
Dimanche 05 octobre Thé dansant animé par Pascal Weber
Bières et restauration sur place
Forfait week-end 15€/personneTout public
Velorail 48 avenue Foch Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 7 66 49 29 09
English :
Beer festival at the Vélorail in Dieuze
Come and enjoy a festive and convivial weekend in Dieuze!
Sunday October 05: Tea dance with Pascal Weber
Beer and food on site
Weekend package: ?15/person
German :
Bierfest im Vélorail von Dieuze
In einem beheizten Zelt können Sie ein festliches und geselliges Wochenende in Dieuze verbringen!
Sonntag, 05. Oktober: Tanztee unter der Leitung von Pascal Weber
Bier und Essen vor Ort
Wochenendpauschale: 15?/Person
Italiano :
Festa della birra al Vélorail di Dieuze
Venite a trascorrere un fine settimana di festa e convivialità a Dieuze!
Domenica 05 ottobre: Ballo del tè con Pascal Weber
Birra e cibo in loco
Pass per il fine settimana: € 15/persona
Espanol :
Fiesta de la cerveza en el Vélorail de Dieuze
¡Venga a disfrutar de un fin de semana festivo y de convivencia en Dieuze!
Domingo 05 de octubre: Baile del té ofrecido por Pascal Weber
Cerveza y comida in situ
Pase de fin de semana: 15 euros/persona
