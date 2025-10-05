Oktober’Fest Velorail Dieuze

Oktober’Fest Velorail Dieuze dimanche 5 octobre 2025.

Oktober’Fest

Velorail 48 avenue Foch Dieuze Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-10-05 14:00:00

2025-10-05

Fête de la bière au Vélorail de Dieuze

Sous chapiteau chauffé venez partager un week-end festif et convivial à Dieuze !

Dimanche 05 octobre Thé dansant animé par Pascal Weber

Bières et restauration sur place

Forfait week-end 15€/personneTout public

Velorail 48 avenue Foch Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 7 66 49 29 09

English :

Beer festival at the Vélorail in Dieuze

Come and enjoy a festive and convivial weekend in Dieuze!

Sunday October 05: Tea dance with Pascal Weber

Beer and food on site

Weekend package: ?15/person

German :

Bierfest im Vélorail von Dieuze

In einem beheizten Zelt können Sie ein festliches und geselliges Wochenende in Dieuze verbringen!

Sonntag, 05. Oktober: Tanztee unter der Leitung von Pascal Weber

Bier und Essen vor Ort

Wochenendpauschale: 15?/Person

Italiano :

Festa della birra al Vélorail di Dieuze

Venite a trascorrere un fine settimana di festa e convivialità a Dieuze!

Domenica 05 ottobre: Ballo del tè con Pascal Weber

Birra e cibo in loco

Pass per il fine settimana: € 15/persona

Espanol :

Fiesta de la cerveza en el Vélorail de Dieuze

¡Venga a disfrutar de un fin de semana festivo y de convivencia en Dieuze!

Domingo 05 de octubre: Baile del té ofrecido por Pascal Weber

Cerveza y comida in situ

Pase de fin de semana: 15 euros/persona

