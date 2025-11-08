Oktoberfest du basket

16 rue de l’Eglise Rosheim Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-11-08 19:00:00

fin : 2025-11-08 23:00:00

2025-11-08

Ressortez vos plus belles tenus pour cette 4ème édition qui sera animée par Alsace DJ Team. Entrée avec ou sans repas uniquement sur réservation.

Ressortez vos plus belles tenues, Oktoberfest du basket est retour pour sa 4ème édition !

Au menu un jambon à l’os avec salade de pommes de terre salade verte, ainsi qu’un dessert et café

L’ensemble de la soirée sera animée par Alsace DJ Team ADJT.

Entrée uniquement sur réservation

Avec repas 23€ par personne

Sans repas 12€ par personne .

16 rue de l’Eglise Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 6 14 27 99 22 octoberfest.ctcrosenmeer@gmail.com

English :

Get out your best clothes for this 4th edition, which will be hosted by Alsace DJ Team. Admission with or without meal by reservation only.

German :

Holen Sie Ihre schönsten Outfits für diese 4. Ausgabe hervor, die vom Alsace DJ Team moderiert wird. Eintritt mit oder ohne Essen nur mit Reservierung.

Italiano :

Tirate fuori i vostri abiti migliori per questa quarta edizione, che sarà ospitata da Alsace DJ Team. Ingresso con o senza pasto su prenotazione.

Espanol :

Saca tus mejores galas para esta 4ª edición, que correrá a cargo de Alsace DJ Team. Entrada con o sin comida solo con reserva previa.

L’événement Oktoberfest du basket Rosheim a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile