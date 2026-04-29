Fellering

Oktoberfest

4 Rue des Fabriques Fellering Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-10 18:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Venez assister à la nouvelle édition de l’Oktober Fest organisée par l’Amicale des Sapeurs Pompiers du Chauvelin au sein de la caserne. Au programme animation musicale, petite restauration et bien sur plusieurs sortes de bières.

Planchette de charcuterie fromage, dessert et café sur réservation.

Venez assister à la nouvelle édition de l’Oktober Fest organisée par l’Amicale des Sapeurs Pompiers du Chauvelin au sein de la caserne. Au programme animation musicale, petite restauration et bien sur plusieurs sortes de bières.

Planchette de charcuterie fromage, dessert et café sur réservation. 0 .

4 Rue des Fabriques Fellering 68470 Haut-Rhin Grand Est +33 6 68 96 33 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come along to the latest edition of the Oktober Fest organized by the Amicale des Sapeurs Pompiers du Chauvelin at the fire station. On the program: musical entertainment, light refreshments and, of course, several types of beer.

Charcuterie/cheese board, dessert and coffee on reservation.

L’événement Oktoberfest Fellering a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin