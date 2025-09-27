Oktoberfest Fête de la bière Lauterbourg

Chemin des Mouettes Lauterbourg Bas-Rhin

Nous vous donnons RDV en ‘Dirndl’ et ‘Lederhose’ au bassin des Mouettes pour la soirée closing à ne pas rater animée par l’orchestre ‘Koïs Family’. Au menu Jarret et salade de pommes de terre le tout accompagné d’un dessert.

Réservation obligatoire. .

Chemin des Mouettes Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est +33 7 71 57 41 31 info@alsasurf.com

