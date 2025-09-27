Oktoberfest Fête de la bière Lauterbourg
Oktoberfest Fête de la bière Lauterbourg samedi 27 septembre 2025.
Oktoberfest Fête de la bière
Chemin des Mouettes Lauterbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-27
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Nous vous donnons RDV en ‘Dirndl’ et ‘Lederhose’ au bassin des Mouettes pour la soirée closing à ne pas rater animée par l’orchestre ‘Koïs Family’. Au menu Jarret et salade de pommes de terre le tout accompagné d’un dessert.
Réservation obligatoire. .
Chemin des Mouettes Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est +33 7 71 57 41 31 info@alsasurf.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Oktoberfest Fête de la bière Lauterbourg a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg