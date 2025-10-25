Oktoberfest fête de la bière Mussig
Oktoberfest fête de la bière
57 rue de Heidolsheim Mussig Bas-Rhin
Début : Samedi 2025-10-25 19:00:00
Fête de la bière avec repas sur réservation et ambiance musicale, lederhose et dirndl bienvenus !
Oktoberfest organisé par le Motorclub de Mussig avec au menu
1 bretzel
Jambon braisé, gratin dauphinois et salade verte
Dessert et café
Réservation du repas avant le 30 septembre.
Ambiance musicale assuée par Les Schatzi.
Lederhose et Dirndl sont les bienvenus ! .
57 rue de Heidolsheim Mussig 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 70 27 40 63
English :
Beer festival with food and music, lederhose and dirndl welcome!
German :
Bierfest mit Essen auf Vorbestellung und musikalischer Untermalung, Lederhose und Dirndl willkommen!
Italiano :
Festa della birra con pasto su prenotazione e musica, lederhose e dirndl benvenuti!
Espanol :
Fiesta de la cerveza con comida previa reserva y música, ¡se admiten lederhose y dirndl!
