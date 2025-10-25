Oktoberfest fête de la bière Mussig

Oktoberfest fête de la bière Mussig samedi 25 octobre 2025.

Oktoberfest fête de la bière

57 rue de Heidolsheim Mussig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-25 19:00:00

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Fête de la bière avec repas sur réservation et ambiance musicale, lederhose et dirndl bienvenus !

Oktoberfest organisé par le Motorclub de Mussig avec au menu

1 bretzel

Jambon braisé, gratin dauphinois et salade verte

Dessert et café

Réservation du repas avant le 30 septembre.

Ambiance musicale assuée par Les Schatzi.

Lederhose et Dirndl sont les bienvenus ! .

57 rue de Heidolsheim Mussig 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 70 27 40 63

English :

Beer festival with food and music, lederhose and dirndl welcome!

German :

Bierfest mit Essen auf Vorbestellung und musikalischer Untermalung, Lederhose und Dirndl willkommen!

Italiano :

Festa della birra con pasto su prenotazione e musica, lederhose e dirndl benvenuti!

Espanol :

Fiesta de la cerveza con comida previa reserva y música, ¡se admiten lederhose y dirndl!

L’événement Oktoberfest fête de la bière Mussig a été mis à jour le 2025-09-09 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme