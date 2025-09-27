Oktoberfest Freyming-Merlebach

La salle Vouters se parera de ses plus belles couleurs bavaroises, pour vous transporter au cœur d’une véritable Oktoberfest traditionnelle ! Animation musicale avec GIB GAZZ. Uniquement sur réservation. Service à table, 0.5L de bière ou 1 autre boisson au choix + plat et café/dessert. Attention, places limitées.Tout public

English :

Salle Vouters will be decked out in its finest Bavarian colors, to transport you to the heart of a truly traditional Oktoberfest! Musical entertainment with GIB GAZZ. Reservations required. Table service, 0.5L beer or 1 other beverage of your choice + main course and coffee/dessert. Please note, places are limited.

German :

Der Vouters-Saal wird in den schönsten bayerischen Farben erstrahlen, um Sie in das Herz eines echten, traditionellen Oktoberfestes zu versetzen! Musikalische Unterhaltung mit GIB GAZZ. Nur nach vorheriger Reservierung. Bedienung am Tisch, 0,5 l Bier oder 1 anderes Getränk nach Wahl + Hauptgericht und Kaffee/Dessert. Achtung, begrenzte Plätze.

Italiano :

La Salle Vouters sarà addobbata con i migliori colori bavaresi, per trasportarvi nel cuore di un’Oktoberfest davvero tradizionale! Intrattenimento musicale con GIB GAZZ. Prenotazione obbligatoria. Servizio al tavolo, 0,5L di birra o 1 altra bevanda a scelta + piatto principale e caffè/dessert. I posti sono limitati.

Espanol :

La Salle Vouters se engalanará con sus mejores colores bávaros para transportarle al corazón de una Oktoberfest verdaderamente tradicional Animación musical con GIB GAZZ. Reserva obligatoria. Servicio de mesa, 0,5 l de cerveza o 1 bebida a elegir + plato principal y café/postre. Plazas limitadas.

