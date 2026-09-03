Oktoberfest Gambsheim

Informations pratiques

Gambsheim

Oktoberfest

8 rue de la dordogne Gambsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-17 18:30:00

fin : 2026-10-18 01:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Nous revenons pour notre seconde édition de l’Oktoberfest à Gambsheim, et ça va bouger !

Ambiance typique bavaroise, choix de bières, repas traditionnel seront les ingrédients pour passer une soirée de folie.

N’oubliez pas votre dirndl ou votre lederhosen !!!

Cette année, des nouveautés et des surprises vous attendent !

18h30 : Ouverture des portes

Pour commencer la soirée en douceur à l’heure de l’apéritif, des Bretzels, des Knacks et de multiples boissons vous seront proposés.

Un point photobooth sera à votre disposition pour immortaliser cette soirée.

Repas et Boissons

Nous vous proposons un menu unique composé d’une wienerschnitzel avec ses spätzles, salade et pour finir un dessert accompagné de son délicieux jus corsé du Brésil.

Un bar avec plusieurs sortes de bières, vins et softs sera à votre disposition.

Soirée dansante jusqu’au bout de la nuit

Préparez vous à passer une soirée de folie animée non pas par une, mais PAR DEUX ambiance musicale cette année!

En première partie de soirée nous accueillerons les “Gambsemer Rhinschnocke”, véritable orchestre local d’une vingtaine de musiciens !

Puis nous continuerons avec LA REFERENCE Alsacienne du Ballermann, nous avons nommé DJ PFIFF !!!

De la musique ballermann à la musique de nos jours, les musiciens et Alex sauront mettre une ambiance de folie.

Tombolas

Tout au long de la soirée, vous seront proposés des billets de tombolas.

Tombola 100% gagnante avec de très nombreux lots et gros lots à remporter !

Tirage au sort effectué pendant la soirée

Réservation & Billetterie

Cette année, 2 sortes de billets :

Le billet AVEC REPAS : avec inclus, le droit d’entrée, le menu ( le plat, le dessert et un café ) avec placement à table GARANTI ( zone réservée ) jusqu’à la fin de la soirée

Le billet SANS REPAS : avec inclus, uniquement le droit d’entrée. Pas de possibilité de commander ou rajouter un menu repas le soir même. Ces billets sont sans placement à table garanti. Seules les places libres non réservées pourront être utilisées.

Les places sont limitées et uniquement en pré-vente, alors n’attendez pas pour réserver vos billets !

Pas de vente de billets hors plateforme HelloAsso.

Billet nominatif et non transmissible.

Le prestataire de la billetterie est HelloAsso et fait payer à l’acheteur une contribution volontaire que vous pouvez modifier ou annuler au moment du paiement.

Si vous êtes un groupe merci de faire une réservation groupée ou de le préciser lors de votre inscription dans les commentaires.

Possibilité de payer également vos consommations lors de la soirée par CB

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .

8 rue de la dordogne Gambsheim 67760 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 56 47 70 oktoberfest.gambsheim@gmail.com

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English :

L’événement Oktoberfest Gambsheim a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme du Pays Rhénan