Oktoberfest Gresswiller

rue Currie Gresswiller Bas-Rhin

Soirée musicale pour célébrer la bière, restauration sur place et buvette.

Pour la seconde année, le restaurant Hop’plats vous convie à sa soirée Oktoberfest.

Venez profiter d’une soirée à l’ambiance bavaroise et célébrer la bière !

Un repas (sur réservation uniquement) est disponible au menu jambonneau braisé accompagnée de salade de pommes de terres, café et éclair. Il est possible de rejoindre la soirée sans réserver le repas, car une buvette et une petite restauration sur place ( Curry wurst, frites, knack et bretzels) seront disponible.

L’ambiance musicale sera assurée par DJ Schweickart Sébastien.

Hop réservez votre soirée ! .

English :

Musical evening to celebrate beer, on-site catering and refreshments.

German :

Musikalischer Abend zur Feier des Bieres, Verpflegung vor Ort und Getränkeausschank.

Italiano :

Serata musicale per celebrare la birra, catering e rinfreschi in loco.

Espanol :

Velada musical para celebrar la cerveza, catering in situ y refrescos.

