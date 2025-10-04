Oktoberfest (La Banou) Brive-la-Gaillarde
Oktoberfest (La Banou) Brive-la-Gaillarde samedi 4 octobre 2025.
Oktoberfest (La Banou)
37 Avenue du Maréchal Foch Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Notre nouvelle biere blonde de l’été concombre et kumquat ! Une explosion de fraicheur en bouche qui accompagnera parfaitement les tapas créer pour l’occasion ! .
37 Avenue du Maréchal Foch Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact@labanou.com
