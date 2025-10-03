Oktoberfest Rue Pablo Picasso Montluçon
Oktoberfest Rue Pablo Picasso Montluçon vendredi 3 octobre 2025.
Oktoberfest
Rue Pablo Picasso Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon Allier
Début : Vendredi 2025-10-03 19:00:00
fin : 2025-10-03
Date(s) :
2025-10-03
La 4e édition de notre Octoberfest débarque à Athanor ! Préparez-vous pour une soirée festive haute en couleur sous le signe de la tradition bavaroise !
Rue Pablo Picasso Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 29 49
English :
The 4th edition of our Octoberfest arrives at Athanor! Get ready for a colorful evening of Bavarian tradition!
German :
Die 4. Ausgabe unseres Oktoberfests landet im Athanor! Bereiten Sie sich auf einen bunten Festabend im Zeichen der bayerischen Tradition vor!
Italiano :
La quarta edizione della nostra Octoberfest arriva ad Athanor! Preparatevi a una colorata serata all’insegna della tradizione bavarese!
Espanol :
La 4ª edición de nuestra Fiesta de Octubre llega a Athanor Prepárate para una colorida velada de tradición bávara
L’événement Oktoberfest Montluçon a été mis à jour le 2025-08-11 par Montluçon Tourisme