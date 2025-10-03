Oktoberfest Rue Pablo Picasso Montluçon

Oktoberfest Rue Pablo Picasso Montluçon vendredi 3 octobre 2025.

Oktoberfest

Rue Pablo Picasso Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-03 19:00:00

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

La 4e édition de notre Octoberfest débarque à Athanor ! Préparez-vous pour une soirée festive haute en couleur sous le signe de la tradition bavaroise !

Rue Pablo Picasso Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 29 49

English :

The 4th edition of our Octoberfest arrives at Athanor! Get ready for a colorful evening of Bavarian tradition!

German :

Die 4. Ausgabe unseres Oktoberfests landet im Athanor! Bereiten Sie sich auf einen bunten Festabend im Zeichen der bayerischen Tradition vor!

Italiano :

La quarta edizione della nostra Octoberfest arriva ad Athanor! Preparatevi a una colorata serata all’insegna della tradizione bavarese!

Espanol :

La 4ª edición de nuestra Fiesta de Octubre llega a Athanor Prepárate para una colorida velada de tradición bávara

L’événement Oktoberfest Montluçon a été mis à jour le 2025-08-11 par Montluçon Tourisme