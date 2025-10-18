Oktoberfest Moosch

Oktoberfest Moosch samedi 18 octobre 2025.

Oktoberfest

7 rue des écoles Moosch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Une soirée de folie avec DjSeb Evénementiel Plusieurs sortes de bières mais pas que …. Une bonne Poêle Alsacienne

De quoi passer une belle soirée et sortir les Dirdnl et Laderhose .

De belles surprises vous attendent … La Gugg Artepfel se joint à l’organisation car on prévoit GRAND !

¿¿ Soirée uniquement sur réservation

Directement au Bar 7 rue des ecoles MOOSCH ou 03.89.28.56.72

Paiement préalable demandé pour validation de la réservation.

7 rue des écoles Moosch 68690 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 28 56 72

English :

An evening of madness with DjSeb Evénementiel Several kinds of beer but not only …. A good Alsatian frying pan

Enough to spend a great evening and get out the Dirdnl and Laderhose.

We’ve got some surprises in store for you… The Gugg Artepfel is joining the organization because we’re planning BIG!

¿¿ Evenings are by reservation only:

Directly at the Bar: 7 rue des ecoles MOOSCH or 03.89.28.56.72

Advance payment required to validate reservation.

German :

Ein verrückter Abend mit DjSeb Evénementiel Mehrere Biersorten, aber nicht nur …. Eine gute Elsässer Pfanne

Sie können einen schönen Abend verbringen und die Dirdnl und Laderhose auspacken.

Schöne Überraschungen warten auf Sie … Der Gugg Artepfel schließt sich der Organisation an, denn wir planen GRAND!

¿¿ Abend nur mit Reservierung

Direkt in der Bar: 7 rue des ecoles MOOSCH oder 03.89.28.56.72

Vorauszahlung zur Bestätigung der Reservierung erforderlich.

Italiano :

Una serata di follia con DjSeb Evénementiel Diversi tipi di birra ma non solo …. Una buona padella alsaziana

Quanto basta per passare una bella serata e tirare fuori il Dirdnl e il Laderhose.

Un’infinità di sorprese vi aspettano… La Gugg Artepfel si unisce all’organizzazione perché stiamo progettando in grande!

le serate devono essere prenotate in anticipo:

Direttamente al Bar: 7 rue des ecoles MOOSCH o 03.89.28.56.72

Pagamento anticipato richiesto per convalidare la prenotazione.

Espanol :

Una noche de locura con DjSeb Evénementiel Varios tipos de cerveza pero no sólo …. Una buena sartén alsaciana

Suficiente para pasar una gran velada y sacar el Dirdnl y el Laderhose.

Le esperan un montón de sorpresas… El Gugg Artepfel participa en la organización porque ¡estamos planeando en GRANDE!

¿¿ Las veladas deben reservarse con antelación:

Directamente en el Bar 7 rue des ecoles MOOSCH o 03.89.28.56.72

Se requiere el pago por adelantado para validar la reserva.

L’événement Oktoberfest Moosch a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin