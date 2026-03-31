Informations pratiques

Nambsheim

Oktoberfest

rue de l’Eglise Nambsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-17 19:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Rejoignez nous pour des moments de convivialité, de rires et de festivités à ne pas manquer ! Prost !

Plongez dans l’ambiance bavaroise lors de cette Oktoberfest inoubliable.

Vivez une expérience authentique avec de la bière fraîche et une musique entraînante assurée par DJ Dany.

Rejoignez-nous pour des moments de convivialité, de rires et de festivités à ne pas manquer ! Prost !

Petite restauration possible knacks, bretzels, planchette charcuterie et fromage. .

rue de l’Eglise Nambsheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 6 78 43 54 03

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English :

Join us for some fun, laughter and festivities you won’t want to miss! Prost!

L’événement Oktoberfest Nambsheim a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach