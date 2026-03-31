Oktoberfest Nambsheim
samedi 17 octobre 2026 · Nambsheim
Informations pratiques
Nambsheim
Oktoberfest
rue de l’Eglise Nambsheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-17 19:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Rejoignez nous pour des moments de convivialité, de rires et de festivités à ne pas manquer ! Prost !
Plongez dans l’ambiance bavaroise lors de cette Oktoberfest inoubliable.
Vivez une expérience authentique avec de la bière fraîche et une musique entraînante assurée par DJ Dany.
Rejoignez-nous pour des moments de convivialité, de rires et de festivités à ne pas manquer ! Prost !
Petite restauration possible knacks, bretzels, planchette charcuterie et fromage. .
rue de l’Eglise Nambsheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 6 78 43 54 03
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English :
Join us for some fun, laughter and festivities you won’t want to miss! Prost!
L’événement Oktoberfest Nambsheim a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach