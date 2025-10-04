Oktoberfest Petite-Rosselle

L’OMSC, en partenariat avec la Ville de Petite-Rosselle, vous donne rendez-vous le samedi 4 octobre 2025 pour célébrer la Fête de la bière !

Soyez prêt.e.s, dès 18h30 (à l’Espace la Concorde) pour une soirée de folie animée par le groupe de musique allemand « ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ » !

Au programme bonne humeur, musique, bière et ambiance garantie !

Billets en vente

– sur ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ https://lc.cx/aUTQfb

– par ¿¿¿¿´¿¿¿¿´¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ au 06 89 09 71 55

– ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿, ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿-¿¿¿¿^¿¿¿¿

¿ Entrée seule 12 € en prévente et 15 € le soir-même

¿ Entrée + Repas 25 € (uniquement sur réservation)

Au menu « Gefüllte » sur lit de choucroute et dessert

Petite restauration sur place moricette nature, moricette fromage et bretzel.

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿, ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿-¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿´¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ !

Plus d’informations https://lc.cx/-t5t3fTout public

Ctr Saint-Charles Petite-Rosselle 57540 Moselle Grand Est +33 6 89 09 71 55

English :

The OMSC, in partnership with the town of Petite-Rosselle, invites you to join us on Saturday, October 4, 2025 to celebrate the Fête de la bière!

Get ready at 6.30pm (at Espace la Concorde) for a wild evening with the German music group « ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ »!

On the program: good spirits, music, beer and guaranteed atmosphere!

Tickets on sale

– on ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ https://lc.cx/aUTQfb

– by ¿¿¿¿’¿¿¿¿’¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ on 06 89 09 71 55

– ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿, ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿-¿¿¿¿^¿¿¿¿

¿ Admission only: 12 ? in advance and 15 ? on the evening

¿ Admission + meal: 25? (by reservation only)

Menu: « Gefüllte » on a bed of sauerkraut and dessert

Snacks: plain moricette, cheese moricette and pretzel.

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿, ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿-¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿’¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ !

Further information: https://lc.cx/-t5t3f

German :

Die WOSC lädt Sie in Zusammenarbeit mit der Stadt Petite-Rosselle am Samstag, den 4. Oktober 2025, zur Feier des Bierfestes ein!

Machen Sie sich ab 18.30 Uhr (im Espace la Concorde) bereit für einen verrückten Abend, der von der deutschen Musikgruppe « ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ » angeheizt wird!

Auf dem Programm stehen gute Laune, Musik, Bier und Stimmung!

Tickets sind erhältlich

– auf ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿: https://lc.cx/aUTQfb

– über ¿¿¿¿’¿¿¿¿’¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ unter 06 89 09 71 55

– ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿, ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿-¿¿¿¿^¿¿¿¿

¿ Eintritt allein: 12 ? im Vorverkauf und 15 ? am selben Abend

¿ Eintritt + Essen: 25 ? (nur auf Reservierung)

Zum Menü: « Gefüllte » auf Sauerkrautbett und Dessert

Kleine Snacks vor Ort: Moricette nature, Moricette fromage und Brezel.

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿, ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿-¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿’¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ !

Weitere Informationen: https://lc.cx/-t5t3f

Italiano :

L’OMSC, in collaborazione con la città di Petite-Rosselle, vi aspetta sabato 4 ottobre 2025 per celebrare la Festa della Birra!

Preparatevi alle 18.30 (all’Espace la Concorde) per una serata scatenata con il gruppo musicale tedesco « ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ »!

In programma: buon umore, musica, birra e atmosfera garantita!

Biglietti in vendita:

– su ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿: https://lc.cx/aUTQfb

– da ¿¿¿¿’¿¿¿¿’¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ su 06 89 09 71 55

– ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿, ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿-¿¿¿¿^¿¿¿¿

¿ Solo ingresso: 12? in anticipo e 15? la sera stessa

ingresso + pasto: 25? (solo su prenotazione)

Menu: « Gefüllte » su letto di crauti e dessert

Spuntini sul posto: moricette semplici, moricette al formaggio e pretzel.

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿, ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿-¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿’¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ !

Per maggiori informazioni: https://lc.cx/-t5t3f

Espanol :

La OMSC, en colaboración con la ciudad de Petite-Rosselle, le espera el sábado 4 de octubre de 2025 para celebrar la Fiesta de la Cerveza

Prepárese a las 18.30 h (en el Espace la Concorde) para una velada salvaje con el grupo de música alemán « ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ »

En el programa: buen humor, música, cerveza y un ambiente garantizado

Entradas a la venta

– en ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿: https://lc.cx/aUTQfb

– por ¿¿¿¿’¿¿¿¿’¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ el 06 89 09 71 55

– ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿, ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿-¿¿¿¿^¿¿¿¿

¿ Sólo entrada: 12? anticipada y 15? la noche

¿ Entrada + comida: 25? (sólo con reserva)

Menú: « Gefüllte » sobre lecho de chucrut y postre

Aperitivos in situ: morcilla natural, morcilla de queso y pretzel.

¡¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿, ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿-¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿’¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ !

Para más información: https://lc.cx/-t5t3f

