OktoberFest Bar Ha Gwin Plouguerneau

OktoberFest

Bar Ha Gwin 13 Rue Bel Air Plouguerneau Finistère

Début : 2025-09-26 18:00:00

fin : 2025-09-26 23:00:00

OktoberFest au #BarHaGwin

Pas besoin d’avoir fait Allemand LV1 pour savoir que OktoberFest = fête d’octobre

Et ça tombe bien vendredi 26 septembre, on a décidé de donner à ce mois un peu boudé la fête qu’il mérite !

Au programme

Les bretzels tout frais signés #TourDeMains

La fameuse bière allemande Paulaner, la même qu’à Munich !

⏰ Rendez-vous dès 18h pour trinquer tous ensemble.

Que vous parliez allemand couramment ou que vos seules bases soient Ich liebe dich Greta , tout le monde est le bienvenu !

PS les mythiques pintes d’1L sont de retour .

Bar Ha Gwin 13 Rue Bel Air Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne

