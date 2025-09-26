OktoberFest Bar Ha Gwin Plouguerneau
OktoberFest Bar Ha Gwin Plouguerneau vendredi 26 septembre 2025.
OktoberFest
Bar Ha Gwin 13 Rue Bel Air Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26 18:00:00
fin : 2025-09-26 23:00:00
Date(s) :
2025-09-26
OktoberFest au #BarHaGwin
Pas besoin d’avoir fait Allemand LV1 pour savoir que OktoberFest = fête d’octobre
Et ça tombe bien vendredi 26 septembre, on a décidé de donner à ce mois un peu boudé la fête qu’il mérite !
Au programme
Les bretzels tout frais signés #TourDeMains
La fameuse bière allemande Paulaner, la même qu’à Munich !
⏰ Rendez-vous dès 18h pour trinquer tous ensemble.
Que vous parliez allemand couramment ou que vos seules bases soient Ich liebe dich Greta , tout le monde est le bienvenu !
PS les mythiques pintes d’1L sont de retour .
Bar Ha Gwin 13 Rue Bel Air Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement OktoberFest Plouguerneau a été mis à jour le 2025-09-10 par OT PAYS DES ABERS