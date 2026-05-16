Informations pratiques

Réding

Oktoberfest

8 rue du Gymnase – Salle Olympie Réding Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-11 12:30:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-11

L’AS Réding organise un repas dansant bavarois animé par l’orchestre Ma Bonne Etoile. Entrée payante, sur réservation. Tentez votre chance à la grande tombola.Tout public

25 .

8 rue du Gymnase – Salle Olympie Réding 57445 Moselle Grand Est +33 3 87 03 59 62

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English :

AS R%E9ding is hosting a Bavarian dinner dance featuring the Ma Bonne Etoile band. Admission fee applies; reservations required. Try your luck at the grand raffle.

L’événement Oktoberfest Réding a été mis à jour le 2026-09-04 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD