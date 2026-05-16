UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Réding

Oktoberfest Réding

dimanche 11 octobre 2026 · Réding

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
12:30:00
Adresse
8 rue du Gymnase - Salle Olympie
Ville
57445 Réding
Département
Moselle
Tarif
25 Tarif de base - plein tarif

Réding

Oktoberfest

8 rue du Gymnase – Salle Olympie Réding Moselle

Tarif : – – EUR
25
Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-11 12:30:00
fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :
2026-10-11

L’AS Réding organise un repas dansant bavarois animé par l’orchestre Ma Bonne Etoile. Entrée payante, sur réservation. Tentez votre chance à la grande tombola.Tout public
25  .

8 rue du Gymnase – Salle Olympie Réding 57445 Moselle Grand Est +33 3 87 03 59 62 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

AS R%E9ding is hosting a Bavarian dinner dance featuring the Ma Bonne Etoile band. Admission fee applies; reservations required. Try your luck at the grand raffle.

L’événement Oktoberfest Réding a été mis à jour le 2026-09-04 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD

À voir aussi à Réding (Moselle)