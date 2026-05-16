Oktoberfest Réding
dimanche 11 octobre 2026 · Réding
Informations pratiques
Réding
Oktoberfest
8 rue du Gymnase – Salle Olympie Réding Moselle
Tarif : – – EUR
25
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-11 12:30:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-11
L’AS Réding organise un repas dansant bavarois animé par l’orchestre Ma Bonne Etoile. Entrée payante, sur réservation. Tentez votre chance à la grande tombola.Tout public
25 .
8 rue du Gymnase – Salle Olympie Réding 57445 Moselle Grand Est +33 3 87 03 59 62
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English :
AS R%E9ding is hosting a Bavarian dinner dance featuring the Ma Bonne Etoile band. Admission fee applies; reservations required. Try your luck at the grand raffle.
L’événement Oktoberfest Réding a été mis à jour le 2026-09-04 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD
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