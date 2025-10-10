Oktoberfest Rodez 2025 Rodez

Oktoberfest Rodez 2025 Rodez vendredi 10 octobre 2025.

Oktoberfest Rodez 2025

Esplanade des ruthènes Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-10

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Organisé par l’association Aveyron Événements, le rendez-vous festif aura lieu le vendredi 10 octobre 2025 à la salle des fêtes de Rodez.

Un programme qui donne le ton

Dès 18h00, version After Work, parfait pour décompresser autour d’une pinte.

Puis place à la scène avec

20h00 La Déryves (rock festif)

22h00 Wepa Wepa (ambiance survoltée)

00h00 DJ Oyka (set généraliste musclé et festif jusqu’au bout de la nuit)

Et pour manger ? Big Gachou proposera un burger spécial OKTO, pensé uniquement pour l’événement.

Tarifs et accès 5 €, Pas de réservation accès libre

L’esprit Oktoberfest Que ce soit pour partager une bière entre collègues, se régaler entre amis, ou simplement profiter d’un concert en toute simplicité, l’Oktoberfest Rodez veut être avant tout une soirée conviviale, festive et ouverte à tous ! 5 .

Esplanade des ruthènes Rodez 12000 Aveyron Occitanie

English :

Organized by the Aveyron Événements association, the festive event will take place on Friday October 10, 2025 at the Salle des fêtes in Rodez.

German :

Das von der Vereinigung Aveyron Événements organisierte festliche Treffen findet am Freitag, den 10. Oktober 2025, in der Festhalle von Rodez statt.

Italiano :

Organizzato da Aveyron Événements, l’evento di festa si svolgerà venerdì 10 ottobre 2025 presso la Salle des Fêtes di Rodez.

Espanol :

Organizado por Aveyron Événements, el acto festivo tendrá lugar el viernes 10 de octubre de 2025 en la Salle des Fêtes de Rodez.

L’événement Oktoberfest Rodez 2025 Rodez a été mis à jour le 2025-09-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)