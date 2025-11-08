OKTOBERFEST Saint-Clément-de-Rivière

OKTOBERFEST Saint-Clément-de-Rivière samedi 8 novembre 2025.

OKTOBERFEST

Boulevard de la Colline Saint-Clément-de-Rivière Hérault

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Fort du succès de sa première soirée à thème, le service Festivité et le Comité des Fêtes proposent une nouvelle immersion festive avec l’Oktoberfest. Au programme ambiance bavaroise, cuisine traditionnelle, musique live et danse, pour un moment convivial et chaleureux à partager en famille ou entre amis.

Boulevard de la Colline Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie +33 4 67 84 49 60 evenementiel@stcdr.fr

English :

Building on the success of its first themed evening, the Festivité department and the Comité des Fêtes are offering a new festive immersion with Oktoberfest. On the program: Bavarian ambience, traditional cuisine, live music and dancing, for a warm and convivial moment to share with family and friends.

German :

Nach dem Erfolg des ersten Themenabends bieten die Abteilung Festivité und das Comité des Fêtes mit dem Oktoberfest einen weiteren festlichen Eintauchgang an. Auf dem Programm stehen bayerische Atmosphäre, traditionelle Küche, Live-Musik und Tanz, für einen geselligen und herzlichen Moment, den man mit der Familie oder mit Freunden teilen kann.

Italiano :

Forti del successo della prima serata a tema, il Dipartimento delle Feste e il Comité des Fêtes propongono una nuova immersione nella festa con l’Oktoberfest. In programma: atmosfera bavarese, cucina tradizionale, musica dal vivo e balli, per una serata calda e accogliente da condividere con la famiglia e gli amici.

Espanol :

Animados por el éxito de su primera velada temática, el Departamento de Fiestas y el Comité des Fêtes proponen una nueva inmersión festiva con la Oktoberfest. En el programa: ambiente bávaro, cocina tradicional, música en directo y baile, para una velada cálida y agradable para compartir con la familia y los amigos.

L’événement OKTOBERFEST Saint-Clément-de-Rivière a été mis à jour le 2025-10-10 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP