Oktoberfest Sarreguemines

Oktoberfest Sarreguemines samedi 27 septembre 2025.

Oktoberfest

13A rue des Romains Sarreguemines Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-09-27 19:00:00

fin : 2025-09-27 23:59:00

2025-09-27

Organisée par le Ladie’s Circle Sarreguemines88.

Animée par l’Orchestre Sunlight Music.

Réservez d’ores et déjà votre table pour notre traditionnelle Oktoberfest, ne manquez pas cette occasion festive et locale.

Revêtez votre plus beau dirndl, mangez de succulents bretzels et dégustez la meilleure bière.

Pré-vente uniquement.

Info et résa 07 61 43 51 00Tout public

13A rue des Romains Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 7 61 43 51 00 ladiescircle88sgms@gmail.com

English :

Organized by Ladie’s Circle Sarreguemines88.

Entertainment by the Sunlight Music Orchestra.

Reserve your table now for our traditional Oktoberfest don’t miss this festive, local occasion.

Dress in your best dirndl, eat delicious pretzels and taste the best beer.

Pre-sale only.

Info and booking: 07 61 43 51 00

German :

Organisiert vom Ladie’s Circle Sarreguemines88.

Unterhalten von dem Orchester Sunlight Music.

Reservieren Sie schon jetzt Ihren Tisch für unser traditionelles Oktoberfest, lassen Sie sich diese festliche und lokale Gelegenheit nicht entgehen.

Ziehen Sie Ihr schönstes Dirndl an, essen Sie leckere Brezeln und probieren Sie das beste Bier.

Nur im Vorverkauf erhältlich.

Info und Resa: 07 61 43 51 00

Italiano :

Organizzato dal Ladie’s Circle Sarreguemines88.

Eseguito dalla Sunlight Music Orchestra.

Prenotate subito il vostro tavolo per la nostra tradizionale Oktoberfest, non perdetevi questa occasione festosa e locale.

Vestitevi con il vostro miglior dirndl, mangiate deliziosi pretzel e assaggiate la migliore birra.

Solo in prevendita.

Info e prenotazioni: 07 61 43 51 00

Espanol :

Organizado por Ladie’s Circle Sarreguemines88.

Interpretado por la Sunlight Music Orchestra.

Reserva ya tu mesa para nuestra tradicional Oktoberfest, no te pierdas esta ocasión festiva y local.

Vístase con su mejor dirndl, coma deliciosos pretzels y deguste la mejor cerveza.

Sólo en venta anticipada.

Información y reservas: 07 61 43 51 00

L’événement Oktoberfest Sarreguemines a été mis à jour le 2025-07-28 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES