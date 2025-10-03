Oktoberfest | Soirée DJ Set Sorel x Margoulin Bar de l’Union Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Oktoberfest | Soirée DJ Set Sorel x Margoulin

Bar de l’Union 5 place de la République Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif :

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-03

2025-10-03

Rendez-vous au Bar de l’Union pour le closing de la semaine Oktoberfest !

Au programme

DJ Set Soreil x Margoulin.

1 bretzel offert pour 1 pichet de bière acheté.

Goodies à gagner. .

Bar de l’Union 5 place de la République Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 70 74 97 union.sarl.flomax@gmail.com

English : Oktoberfest | Soirée DJ Set Sorel x Margoulin

