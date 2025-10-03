Oktoberfest | Soirée DJ Set Sorel x Margoulin Bar de l’Union Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Oktoberfest | Soirée DJ Set Sorel x Margoulin
Bar de l’Union 5 place de la République Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Début : 2025-10-03
fin : 2025-10-03
2025-10-03
Rendez-vous au Bar de l’Union pour le closing de la semaine Oktoberfest !
Au programme
DJ Set Soreil x Margoulin.
1 bretzel offert pour 1 pichet de bière acheté.
Goodies à gagner. .
Bar de l’Union 5 place de la République Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 70 74 97 union.sarl.flomax@gmail.com
