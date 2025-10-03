Oktoberfest V and B Biscarrosse

Oktoberfest V and B Biscarrosse vendredi 3 octobre 2025.

Oktoberfest V and B

76 Route de Bordeaux Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Venez fêter l’Oktoberfest dans votre V and B !

– Bières allemandes en pression

– Terrasse et bar extérieur

– Food truck

– Bretzels

– Concours de portée de chopes

– Percée traditionnelle de fût

– Moults goodies et cadeaux…

Tchüsss !!

Jusqu’à 02h .

76 Route de Bordeaux Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 77 67

English : Oktoberfest V and B

German : Oktoberfest V and B

Italiano :

Espanol : Oktoberfest V and B

L’événement Oktoberfest V and B Biscarrosse a été mis à jour le 2025-09-02 par OT Grands Lacs