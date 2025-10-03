Oktoberfest V and B Biscarrosse
Oktoberfest V and B Biscarrosse vendredi 3 octobre 2025.
Oktoberfest V and B
76 Route de Bordeaux Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Venez fêter l’Oktoberfest dans votre V and B !
– Bières allemandes en pression
– Terrasse et bar extérieur
– Food truck
– Bretzels
– Concours de portée de chopes
– Percée traditionnelle de fût
– Moults goodies et cadeaux…
Tchüsss !!
Jusqu’à 02h .
76 Route de Bordeaux Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 77 67
