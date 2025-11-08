Oktoberfest Witternheim
Oktoberfest Witternheim samedi 8 novembre 2025.
Oktoberfest
55 A rue de Hilsenheim Witternheim Bas-Rhin
Début : Samedi 2025-11-08 20:00:00
2025-11-08
Comme chaque année, le basket de Witternheim organise sa soirée Oktoberfest à la salle des sports de Witternheim.
Sortez vos dirndl et lederhosen !
La soirée sera animée par Patrick Show et le Duo Live Patrick & Christian !
Au menu Choucroute garnie, Dessert et Café
Réservation obligatoire pour participer au dîner dansant.
! UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION ! .
55 A rue de Hilsenheim Witternheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 37 03 56 19 contact.witternheim.basket@gmail.com
English :
Get out your dirndl and lederhosen!
The evening will be entertained by the ‘Patrick Show & Duo Live Patrick et Christian’ band!
And on the menu: Sauerkraut, Dessert and Coffee
German :
Holt eure Dirndl und Lederhosen raus!
Der Abend wird von der Band ‘Patrick Show & Duo Live Patrick et Christian’ moderiert!
Und zum Menü: Sauerkraut garnie, Dessert und Kaffee
Italiano :
Tirate fuori i vostri dirndl e lederhosen!
La serata sarà allietata dal gruppo ‘Patrick Show & Duo Live Patrick et Christian’!
E nel menu: crauti, dessert e caffè
Espanol :
¡Saca tu dirndl y tus lederhosen!
La velada estará amenizada por el grupo Patrick Show & Duo Live Patrick et Christian
Y en el menú: Chucrut, Postre y Café
