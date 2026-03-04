UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Witternheim

Oktoberfest Witternheim

dimanche 8 novembre 2026 · Witternheim

Informations pratiques

Début
dimanche 8 novembre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
55 A rue de Hilsenheim
Ville
67230 Witternheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Witternheim

Oktoberfest

55 A rue de Hilsenheim Witternheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-08 20:00:00
fin : 2026-11-08

Date(s) :
2026-11-08

Sortez vos dirndl et lederhosen !
La soirée sera animée par l’orchestre ‘Patrick Show & Duo Live Patrick et Christian’ !
Et au menu Choucroute garnie, Dessert et Café
Comme chaque année, le basket de Witternheim organise sa soirée Oktoberfest à la salle des sports de Witternheim.

Sortez vos dirndl et lederhosen !

La soirée sera animée par Patrick Show et le Duo Live Patrick & Christian !

Au menu Choucroute garnie, Dessert et Café

Réservation obligatoire pour participer au dîner dansant.

! UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION !   .

55 A rue de Hilsenheim Witternheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 37 03 56 19  contact.witternheim.basket@gmail.com

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English :

Get out your dirndl and lederhosen!
The evening will be entertained by the ‘Patrick Show & Duo Live Patrick et Christian’ band!
And on the menu: Sauerkraut, Dessert and Coffee

L’événement Oktoberfest Witternheim a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de tourisme du Grand Ried

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