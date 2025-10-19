Oktoberryfest 2025 Bourges

Le V&B et les Tontons Berruyers organisent la première OctoberryFest.

La Bavière arrive en Berry !

Venez vivre une ambiance 100 % bavaroise avec musique live, DJ, animations et une atmosphère festive et conviviale ! La tenue bavaroise est vivement conseillée pour profiter pleinement de l’événement.

Parmi les animations, ne manquez pas le concours de portée de chopes et bien d’autres surprises tout au long de la soirée.

Les mineurs sont autorisés, à condition d’être accompagnés d’un adulte responsable. La vente d’alcool est interdite aux mineurs ; une pièce d’identité pourra être demandée à l’entrée.

?? Les billets ne sont ni échangeables ni remboursables. Assurez-vous d’être disponible avant de réserver. En cas d’empêchement, vous pouvez céder votre billet à une autre personne. 25 .

Rue des Cordeliers Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire lestontonsberruyers@gmail.com

English :

V&B and the Tontons Berruyers organize the first OctoberryFest.

Bavaria comes to Berry!

German :

V&B und die Tontons Berruyers organisieren das erste OctoberryFest.

Bayern kommt nach Berry!

Italiano :

V&B e Les Tontons Berruyers organizzano il primo OctoberryFest.

La Baviera arriva a Berry!

Espanol :

V&B y Les Tontons Berruyers organizan el primer OctoberryFest.

¡Baviera llega a Berry!

