OktoberTest Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine Bordeaux

OktoberTest Mercredi 1 octobre, 19h00 Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-01T19:00:00 – 2025-10-01T21:00:00

Fin : 2025-10-01T19:00:00 – 2025-10-01T21:00:00

Venez découvrir les bières munichoises lors de notre OktoberTest exclusif !

Rejoignez-nous pour une expérience authentique autour des saveurs uniques de Munich. Une occasion parfaite pour les amateurs de bière et de convivialité !

Sur réservation uniquement ne manquez pas votre place !

#OktoberTest #bièresartisanales #événementlocall #passionbière

Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine 1 place Jean Jaurès, Bordeaux Bordeaux 33000 Quinconces Gironde Nouvelle-Aquitaine

