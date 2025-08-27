Old Ma Crackers Parc du château Athée

Old Ma Crackers Parc du château Athée vendredi 26 juin 2026.

Old Ma Crackers

Parc du château 3a rue du centre Athée Côte-d’Or

Par LeBloc. La jug music est née à la croisée du blues, du folk et du jazz dans les bouibouis américains. Les Old Ma Crackers, jug band dijonnais, remuent et s’amusent de cet héritage. Ils combinent musique de danse, malices, chants collectifs et virtuosité, et se penchent sur le berceau de la country, du rag et du folk. La sauce des Old Ma Crackers a le goût du jour, joyeuse et fédératrice.

Buvette/Restauration.

Ce spectacle fait partie de la saison Arts et Scènes Côte-d’Or du Conseil Départemental. .

Parc du château 3a rue du centre Athée 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 37 35 33 mairie@athee-21.fr

