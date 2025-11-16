Old Ma Crackers Place de l’église Coulmier-le-Sec

Place de l’église Eglise Coulmier-le-Sec Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-11-16 17:00:00

Par LeBloc. La jug music est née à la croisée du blues, du folk et du jazz dans les bouibouis américains. Les Old Ma Crackers, jug band dijonnais, remuent et s’amusent de cet héritage. Ils combinent musique de danse, malices, chants collectifs et virtuosité, et se penchent sur le berceau de la country, du rag et du folk. La sauce des Old Ma Crackers a le goût du jour, joyeuse et fédératrice.

Ce spectacle fait partie de la saison Arts et Scènes Côte-d’Or du Conseil Départemental. .

Place de l’église Eglise Coulmier-le-Sec 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 93 18 92

