Old Ma Crackers Salle des fêtes Couternon

Old Ma Crackers
Salle des fêtes Route de Bressey Couternon Côte-d’Or
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Par LeBloc. La jug music est née à la croisée du blues, du folk et du jazz dans les bouibouis américains. Les Old Ma Crackers, jug band dijonnais, remuent et s’amusent de cet héritage. Ils combinent musique de danse, malices, chants collectifs et virtuosité, et se penchent sur le berceau de la country, du rag et du folk. La sauce des Old Ma Crackers a le goût du jour, joyeuse et fédératrice. .
Salle des fêtes Route de Bressey Couternon 21560 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 36 08 58 Secretariat@couternon.fr
