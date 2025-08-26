Old Ma Crackers Salle des fêtes Saint-Marc-sur-Seine
Old Ma Crackers Salle des fêtes Saint-Marc-sur-Seine samedi 6 juin 2026.
Old Ma Crackers
Salle des fêtes Route d’Origny Saint-Marc-sur-Seine Côte-d’Or
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Par LeBloc. La jug music est née à la croisée du blues, du folk et du jazz dans les bouibouis américains. Les Old Ma Crackers, jug band dijonnais, remuent et s’amusent de cet héritage. Ils combinent musique de danse, malices, chants collectifs et virtuosité, et se penchent sur le berceau de la country, du rag et du folk. La sauce des Old Ma Crackers a le goût du jour, joyeuse et fédératrice.
Proposé par le Comité des fêtes de Saint-Marc-sur-Seine.
Ce spectacle fait partie de la saison Arts et Scènes Côte-d’Or du Conseil Départemental. .
Salle des fêtes Route d’Origny Saint-Marc-sur-Seine 21450 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 15 80 80
