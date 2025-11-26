OLD MERVS – LES ETOILES Paris

OLD MERVS – LES ETOILES Paris mercredi 26 novembre 2025.

OLD MERVS Début : 2025-11-26 à 20:00. Tarif : – euros.

AEG PRESENTS FRANCE PRESENTE : OLD MERVSOriginaires de Kojonup, petite ville rurale d’Australie-Occidentale, le duo Old Mervs, formé de Dave et Henry, sont passés des répétitions dans un vieux hangar à la conquête de scènes internationales. En 2024, le duo a connu une ascension fulgurante et a enchaîné une tournée à guichets fermés à travers l’Australie, la Nouvelle Zélande et pour la première fois en Europe avec des dates au Royaume Unis.2025 marque un tournant pour le groupe avec la sortie de leur premier album éponyme, produit par Chris Collins (lauréat d’un ARIA Award). L’album a été couronné “Album de la semaine” par la radio triple j, et a connu un démarrage retentissant, entrant en première place des charts locales. Porté par les titres “Parched”, “What You’ve Lost”, “Forget It”, “See You Again”, et le single “Don’t Go”, ce premier opus pose les fondations d’une nouvelle ère pour le duo.Old Mervs s’impose aujourd’hui comme l’un des groupes les plus prometteurs de la scène indie-rock internationale. On pourra les découvrir pour la première fois à Paris le 26 novembre aux Étoiles.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LES ETOILES 61, RUE DU CHÂTEAU D’EAU 75010 Paris 75