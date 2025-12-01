OLD SCHOOL FUNKY FAMILY LES 20 ANS ! LE TAQUIN Toulouse

OLD SCHOOL FUNKY FAMILY LES 20 ANS !

Depuis sa création, le OLD SCHOOL FUNKY FAMILY s’est imposé comme un véritable laboratoire sonore, où les influences funk, jazz, afro-beat et musiques de jeux vidéo fusionnent en une identité unique.

le groupe a su affiner au fil des années une écriture originale, mettant en avant la puissance expressive de son quatuor de saxophones et la dynamique irrésistible de sa section rythmique.

Depuis deux décennies, le OSFF cultive un esprit de liberté absolue, où l’expérimentation et le plaisir de jouer sont les maîtres mots. Leur devise est claire faire de la musique sérieusement, sans se prendre au sérieux . 10.8 .

English :

Since its creation, the OLD SCHOOL FUNKY FAMILY has established itself as a veritable sound laboratory, where influences from funk, jazz, afro-beat and video game music merge into a unique identity.

German :

Seit ihrer Gründung hat sich die OLD SCHOOL FUNKY FAMILY als ein wahres Klanglabor etabliert, in dem Einflüsse von Funk, Jazz, Afro-Beat und Videospielmusik zu einer einzigartigen Identität verschmelzen.

Italiano :

Fin dalla sua creazione, la OLD SCHOOL FUNKY FAMILY si è affermata come un vero e proprio laboratorio sonoro, dove le influenze del funk, del jazz, dell’afro-beat e della musica dei videogiochi si fondono per formare un’identità unica.

Espanol :

Desde su creación, la OLD SCHOOL FUNKY FAMILY se ha establecido como un auténtico laboratorio sonoro, donde las influencias del funk, el jazz, el afro-beat y la música de videojuegos se funden para formar una identidad única.

