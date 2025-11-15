Oldelaf en concert au théâtre de Vire Normandie Théâtre le Préau Vire Normandie

Théâtre le Préau 1 Place Castel Vire Normandie Calvados

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Oldelaf en concert à Vire Nomandie, La Halle s’invite pour l’occasion au théâtre ! Fidèle à lui-même et d’une simplicité déconcertante, Oldelaf vous invite à partager son expérience de l’amour. Suite à la tournée des 10ans du monde est beau et de la tristitude, il fait découvrir au public ses nouveaux titres dédiés à l’amour, il le fait aussi danser, bouger et chanter ses tubes emblématiques pour un moment de partage inoubliable. Oldelaf vous donne rendez-vous au théâtre de Vire pour une date inédite. A savourer en famille ou entre amis. Billetterie à la Médiathèque ou en ligne. .

English : Oldelaf en concert au théâtre de Vire Normandie

Oldelaf in concert at Vire Nomandie, La Halle invites itself to the theater for the occasion! True to form and disconcertingly simple, Oldelaf invites you to share his experience of love. Following his 10-year tour of du monde est beau and de la tristitude, Oldelaf invites audiences to discover his new songs

German :

Oldelaf gibt ein Konzert in Vire Nomandie, La Halle lädt sich zu diesem Anlass ins Theater ein! Oldelaf, der sich selbst treu geblieben ist und eine verblüffende Einfachheit besitzt, lädt Sie ein, seine Erfahrungen mit der Liebe zu teilen. Nach seiner Tournee zum 10-jährigen Jubiläum von du monde est beau et de la tristitude zeigt er dem Publikum seine neuen Lieder

Italiano :

Oldelaf in concerto a Vire Nomandie, La Halle si invita a teatro per l’occasione! Fedele alla sua forma e alla sua sconcertante semplicità, Oldelaf vi invita a condividere la sua esperienza d’amore. Dopo la sua tournée decennale di du monde est beau e de la tristitude, presenterà al pubblico le sue nuove canzoni e i suoi inediti per la prima volta

Espanol :

Oldelaf en concierto en Vire Nomandie, ¡La Halle se invita al teatro para la ocasión! Fiel a su estilo y desconcertantemente sencillo, Oldelaf le invita a compartir su experiencia del amor. Tras su gira de 10 años du monde est beau y de la tristitude, mostrará por primera vez al público sus nuevas canciones y sus nuevos temas

