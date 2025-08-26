Oldelaf Saint-Valentin Sainte-Savine

Oldelaf Saint-Valentin Sainte-Savine mardi 27 janvier 2026.

Oldelaf Saint-Valentin

L’Art Déco Sainte-Savine Aube

Tarif : 12 – 12 – 12 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27 20:00:00

fin : 2026-01-27 21:30:00

Date(s) :

2026-01-27

Fidèle à lui-même et d’une simplicité déconcertante, Oldelaf vous invite à partager son expérience de l’amour !



La carrière scénique et musicale d’Oldelaf est jalonnée de milliers de concerts à travers la France, de deux Olympia, d’un Zénith parisien, de multiples salles à Paris, de 9 albums.

À l’occasion de son nouvel album Saint-Valentin , Oldelaf sillonnera les routes de France avec ses complices musiciens sans se départir de l’humour qu’on lui connaît et qui n’appartient qu’à lui.



Suite à la tournée des 10 ans du Monde est beau et de la Tristitude , il fera découvrir au public ses nouveaux titres dédiés à l’Amour (un vrai spécialiste !), le fera aussi danser, bouger et chanter ses tubes emblématiques pour un moment de partage inoubliable. Après un concert à guichets fermés 6 mois avant à la Maroquinerie de Paris, l’artiste poursuit son ascension avec une date exceptionnelle à l’Olympia de Paris le samedi 10 mai 2025.



Avec

Olivier DELAFOSSE (chant, guitare), Alexandre ZAPATA (basse), Fabrice LEMOINE (clavier), Benjamin JAMES-TROLL (batterie), Victor PAILLET (guitare)



Production

W Spectacle .

L’Art Déco Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 10 72 02 79 lartdeco@ste-savine.fr

