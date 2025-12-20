Olé Béarn Adishatz Rioja Palais Beaumont Pau

Olé Béarn Adishatz Rioja

Au cœur de Pau, face aux Pyrénées et dans l’élégant écrin du Palais Beaumont, le Béarn accueille les 16 et 17 janvier 2026 les saveurs ensoleillées de la Rioja. Une immersion festive et sensorielle qui unit deux territoires fiers de leur identité et de leur art de vivre.

Pintxos savoureux, vins d’exception, chefs inspirés et rencontres gourmandes rythment cette première édition d’OLÉ BEARN ADISHATZ RIOJA. Bien plus qu’un événement, c’est une passerelle conviviale et durable entre Pau et Logroño. Et en février, cap sur la Rioja pour un retour de flamme haut en couleur ! .

Palais Beaumont Allée Alfred de Musset Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08

