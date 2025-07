« Olé Olé ! » Soirée italienne chez Gasoline Condé sur Huisne Sablons sur Huisne

Condé sur Huisne 55 Rue Michel Meillant Sablons sur Huisne Orne

Début : 2025-07-26 18:00:00

fin : 2025-07-26 22:00:00

2025-07-26

Concert de Federico Pellegrini qui, après le succès de son dernier concert en mai 2025 à Rémalard, revient dans un format original à 4 talents dans un grand mélange de compétences artistiques. On y mangera engagé avec Barbara, en écoutant des chansons et de la musique italienne des années 30 à nos jours avec Federico, tout en se baladant dans différents espaces remplis d’images produites par Greg Bréhin ou d’objets déco et friperie vintage chinés par Pierre, rien que çà …

Pratique au 55 rue Michel Meillant Prix libre.

Condé sur Huisne 55 Rue Michel Meillant Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie

English : « Olé Olé ! » Soirée italienne chez Gasoline

Concert by Federico Pellegrini who, after the success of his last concert in May 2025 in Rémalard, returns in an original 4-talent format with a great mix of artistic skills. We’ll be eating « engaged » with Barbara, listening to Italian songs and music from the 30s to the present day with Federico, while strolling through different spaces filled with images produced by Greg Bréhin or vintage thrift and decorative objects collected by Pierre, no less?

Practical info: 55 rue Michel Meillant Free admission.

German :

Konzert von Federico Pellegrini, der nach dem Erfolg seines letzten Konzerts im Mai 2025 in Rémalard in einem originellen Format mit vier Talenten in einer großen Mischung aus künstlerischen Fähigkeiten zurückkehrt. Man wird mit Barbara « engagiert » essen, mit Federico italienische Chansons und Musik von den 30er Jahren bis heute hören und dabei durch verschiedene Räume voller Bilder, die Greg Bréhin produziert hat, oder Vintage-Deko- und Secondhand-Objekte, die Pierre aufgestöbert hat, schlendern, nur so viel?

Praktische Informationen: 55 rue Michel Meillant Freier Preis.

Italiano :

Un concerto di Federico Pellegrini che, dopo il successo del suo ultimo concerto a Rémalard nel maggio 2025, torna in un originale formato a 4 talenti con un grande mix di competenze artistiche. Mangeremo « impegnati » con Barbara, ascolteremo canzoni e musica italiana dagli anni ’30 a oggi con Federico, mentre ci aggireremo in diversi spazi riempiti di immagini prodotte da Greg Bréhin o di oggetti decorativi e vintage trovati nei negozi dell’usato da Pierre, nientemeno?

Info pratiche: 55 rue Michel Meillant Ingresso libero.

Espanol :

Un concierto de Federico Pellegrini que, tras el éxito de su último concierto en Rémalard en mayo de 2025, vuelve en un original formato de 4 talentos con una gran mezcla de habilidades artísticas. Comeremos « comprometidos » con Barbara, escucharemos canciones y música italiana de los años 30 a nuestros días con Federico, mientras deambulamos por diferentes espacios llenos de imágenes realizadas por Greg Bréhin o de objetos de decoración y tiendas de segunda mano vintage recopilados nada menos que por Pierre..

Información práctica: 55 rue Michel Meillant Entrada gratuita.

